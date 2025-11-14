Camposano, a scuola si parla di bullismo e cyberbullismo: incontro formativo con Carabinieri e istituzioni

Un appuntamento importante e molto sentito quello che si è svolto ieri presso l’istituto scolastico di Camposano, dove studenti, docenti e autorità si sono ritrovati per affrontare un tema sempre più urgente: bullismo, cyberbullismo e le challenge pericolose che circolano tra i più giovani.

All’incontro erano presenti il Sindaco On. Francesco Barbato, il Comandante della Stazione Carabinieri di Cimitile Lgt. Gaetano Bellicose, il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Nola Edgard Pica e la Dirigente Scolastica Prof.ssa Isabella Iannuzzo, che hanno dialogato con i ragazzi in modo diretto e concreto, illustrando rischi, conseguenze e strumenti di tutela.

Le forze dell’ordine hanno ribadito un concetto fondamentale:

il cyberbullismo è un reato.

Non bisogna rispondere a provocazioni, messaggi offensivi o minacce; non bisogna condividere dati personali online e, soprattutto, è necessario chiedere aiuto senza paura.

L’incontro ha voluto trasmettere agli studenti un messaggio chiaro: nessuno è solo.

Esiste una rete – fatta di scuola, istituzioni, famiglie e forze dell’ordine – pronta ad ascoltare, intervenire e proteggere chi si trova in difficoltà.

L’amministrazione comunale di Camposano, che ha diffuso la notizia attraverso un post Facebook, ha sottolineato l’importanza di fare squadra per contrastare fenomeni che, troppo spesso, si consumano nel silenzio.

Se sei vittima di bullismo o cyberbullismo, o conosci qualcuno che lo è, chiedere aiuto è il primo passo per uscirne. Insieme si può davvero fare la differenza.