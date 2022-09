Truffe online: attenzione alle false assicurazioni. L’allerta della Polizia Postale

Aumentano le segnalazioni di false assicurazioni per auto e moto a prezzi estremamente vantaggiosi. Per evitare di incorrere in potenziali truffe, si consiglia di verificare la veridicità delle proposte contrattuali, contattando le compagnie Assicurative e di controllare su internet se sono presenti segnalazioni di altri utenti. Si consiglia di consultare sul sito I.V.A.S.S. la lista delle compagnie italiane ed estere ammesse ad operare in Italia, e l’elenco degli avvisi relativi a casi di contraffazione o di società non autorizzate attraverso il link: www.ivass.it/consumatori/proteggi/index.html. A ricordarcelo ancora una volta è la Polizia Postale, che ha pubblicato un nuovo post sulla pagina Facebook “ Commissariato di PS On Line – Italia ”. Attenzione, quindi! È solo verificando ogni messaggio che giunge sui nostri apparati che si può evitare di cadere nella trappola della truffa.