Tragedia a Napoli: Morto un Motociclista e un Altro in Gravi Condizioni – Europa Verde Chiede Azioni Decisive

Napoli ha assistito a una doppia tragedia stradale nelle ultime ore, con un giovane motociclista morto e un altro gravemente ferito. Gli incidenti hanno sollevato una volta di più la questione dell’incoscienza e dell’esibizionismo al volante, portando Europa Verde a chiedere misure più severe per affrontare questo problema crescente.

Nell’incidente fatale, un motociclista di 23 anni ha perso la vita quando la sua moto è entrata in collisione con un’auto parcheggiata vicino a Virgiliano, mentre un altro giovane motociclista, anch’esso di 23 anni, versa in gravi condizioni dopo un violento impatto sul raccordo tra Soccavo e Vomero. Questi incidenti, come molti altri simili, sono stati attribuiti all’incoscienza e all’esibizionismo dei giovani motociclisti.

“Le tragedie stradali dovute all’incoscienza e all’esibizionismo sono un problema grave e persistente a Napoli. Dobbiamo agire ora per proteggere la vita dei nostri cittadini. È inaccettabile che nessun assassino della strada sia finito in carcere finora. Non possiamo permettere che altre vite vengano sacrificate a causa di comportamenti irresponsabili.”