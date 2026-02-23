Torna il “Martedì Latino” a Mercato San Severino: ritmo, passione e ingresso gratuito al bar Mediterraneo con Maurizio Bollo

C’è un battito che scandisce le notti della provincia salernitana, un richiamo che fonde eleganza, passione e le calde sonorità caraibiche. Non è solo una serata danzante, ma un appuntamento fisso per una comunità che ha fatto del ballo una filosofia di vita. Dopo una settimana di riposo, domani sera, martedì 24 febbraio, a partire dalle 22 si rialza il sipario del bar Mediterraneo (Via Spiano 2/4) con uno degli eventi più attesi dagli appassionati del genere: il “Martedì Latino”.

L’iniziativa, curata dall’organizzazione Latin Vibes Events, si ripresenta al pubblico con una formula consolidata ma sempre rinnovata nella qualità, mantenendo fede a una promessa fondamentale: l’ingresso gratuito. Un segnale forte per incentivare la socialità e la diffusione della cultura coreutica caraibica.

La serata, che avrà inizio alle 21, vedrà in console la sapiente selezione musicale di DJ Fiorenzo, pronto a far vibrare la pista con un mix trasversale che abbraccia la salsa, la sensualità della bachata e l’avvolgente ritmo della kizomba.

A guidare l’intero progetto è la visione di Maurizio Bollo, direttore artistico dell’evento: “Sentiamo il bisogno di restituire ai salernitani, ma non solo, uno spazio di espressione pura”, ha dichiarato Maurizio Bollo. “Il nostro obiettivo non è semplicemente riempire una sala, ma creare un’atmosfera dove ogni ballerino, dal principiante al professionista, possa sentirsi a casa. Abbiamo scelto la formula dell’ingresso gratuito proprio per abbattere ogni barriera e permettere a chiunque di vivere la magia del mondo latino senza compromessi”.

Bollo ha poi aggiunto un dettaglio sulla selezione musicale: “Con dj Fiorenzo abbiamo studiato un percorso che rispetti le radici della tradizione ma che strizzi l’occhio alle nuove tendenze. Il “Martedì Latino” non è solo una serata di musica, è il battito del cuore di Latin Vibes che, dopo una settimana di stop, torna finalmente a farsi sentire”.

L’appuntamento è dunque fissato per domani sera presso il bar Mediterraneo di Mercato San Severino. Un’occasione imperdibile per chiunque voglia lasciarsi alle spalle il grigiore della settimana e immergersi in una notte di “Vibrazioni Latine”.