Meteo Irpinia, mercoledì 20 maggio tra sole e temporali: attesi forti rovesci sul Partenio

Dopo una mattinata caratterizzata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, sull’Irpinia è previsto un graduale aumento della nuvolosità nella giornata di mercoledì 20 maggio 2026.
Nel corso del pomeriggio si formeranno infatti nubi cumuliformi che potranno dar vita a locali scrosci di pioggia, anche di forte intensità soprattutto sull’area del Partenio. Le precipitazioni saranno comunque a carattere intermittente e tenderanno ad attenuarsi con il passare delle ore.
Il miglioramento è atteso già in serata, con un ritorno a condizioni più stabili su gran parte del territorio provinciale.
Da segnalare inoltre la possibilità, nelle prime ore del mattino, di locali riduzioni della visibilità, specie nelle vallate interne.
Le temperature faranno registrare un lieve aumento nei valori massimi, mentre i venti saranno deboli o moderati, prevalentemente a regime di brezza o localmente provenienti dai quadranti settentrionali.