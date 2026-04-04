Mugnano del Cardinale, la luce della Pasqua: celebrazioni al Santuario di Santa Filomena tra Sabato Santo e Domenica di Resurrezione

Mugnano del Cardinale si prepara a vivere i giorni più intensi e profondi dell’anno liturgico, quelli che conducono al cuore della fede cristiana: la Pasqua del Signore, mistero di morte e resurrezione, di dolore e di speranza, di silenzio e di luce.

Un appuntamento atteso e sentito, che quest’anno vedrà un’importante variazione organizzativa: tutte le celebrazioni previste si svolgeranno presso il Santuario di Santa Filomena, punto di riferimento spirituale per l’intera comunità.

Sabato Santo: il silenzio che prepara alla luce

Il Sabato Santo, giorno del grande silenzio, sarà vissuto nel raccoglimento e nell’attesa. È il tempo sospeso della fede, in cui la Chiesa contempla il mistero della sepoltura di Cristo, custodendo nel cuore la promessa della resurrezione.

Alle ore 22.00, presso il Santuario di Santa Filomena, si terrà la solenne Veglia Pasquale, madre di tutte le veglie, momento culminante dell’intero anno liturgico.

La celebrazione, presieduta dal rettore del Santuario, don Giuseppe Autorino, accompagnerà i fedeli in un cammino simbolico e spirituale: dal buio della notte alla luce del cero pasquale, dalla Parola alla gioia dell’Alleluia, fino al rinnovo della fede battesimale.

Domenica di Pasqua: la gioia della Resurrezione

Con la Domenica di Pasqua esplode la gioia della vita nuova. È il giorno in cui la morte viene vinta, in cui la speranza si fa certezza e la luce trionfa sulle tenebre.

Le celebrazioni eucaristiche, tutte presso il Santuario di Santa Filomena, saranno così distribuite:

• Ore 08.00 – Santa Messa (Chiesa Madonna del Carmine)

• Ore 10.00 – Santa Messa (Santuario di Santa Filomena)

• Ore 11.00 – Santa Messa (Chiesa Madonna del Carmine)

• Ore 12.00 – Santa Messa (Santuario di Santa Filomena)

• Ore 19.00 – Santa Messa (Santuario di Santa Filomena)

Un programma ricco, pensato per consentire a tutta la comunità di partecipare e vivere pienamente il mistero pasquale.

Una comunità in cammino nella fede

La Pasqua a Mugnano del Cardinale non è solo una ricorrenza, ma un’esperienza condivisa, un cammino che unisce generazioni diverse sotto il segno della fede e della tradizione.

Nel silenzio del Sabato e nella luce della Domenica, la comunità è chiamata a riscoprire il senso più autentico della vita cristiana: la fiducia, la rinascita, la speranza che non delude.

Perché la Pasqua, oggi come allora, continua a parlare al cuore di ciascuno, ricordando che anche nelle notti più buie può accendersi una luce capace di illuminare il cammino.