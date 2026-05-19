Cimitile pronta alla 1ª Sagra della Patata: due serate tra gusto, musica e divertimento

CIMITILE – Due serate all’insegna del buon cibo, della convivialità e della tradizione attendono cittadini e visitatori il 23 e 24 maggio 2026 in Piazza Conte Filo della Torre, dove andrà in scena la “1ª Sagra della Patata”, organizzata dal Comitato Festa San Felice 2026.

L’evento nasce con l’obiettivo di regalare alla comunità momenti di allegria e condivisione, proponendo un ricco percorso gastronomico dedicato a uno degli ingredienti più amati della cucina locale.

Durante la manifestazione sarà possibile degustare numerose specialità preparate per l’occasione, tra cui patatine fritte, pasta patate e provola, patate al forno, panino salsiccia e patate, crocchè artigianale e parmigiana di patate. Grande attesa anche per la celebre “Graffa Calda” firmata da Zio Savino Qualità, pronta a conquistare il pubblico con gusto e tradizione.

Le serate saranno animate da musica folkloristica, intrattenimento per bambini e tante iniziative pensate per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati di eventi popolari.

Gli organizzatori hanno inoltre voluto ringraziare tutti gli sponsor che, con il loro sostegno, hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, supportando le attività promosse dal Comitato Festa San Felice 2026.

La “1ª Sagra della Patata” si prepara così a diventare un appuntamento da non perdere nel calendario degli eventi del territorio, con due giorni dedicati al sapore, alla tradizione e allo stare insieme.