Lotto, Superenalotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti dell’estrazione di martedì 19 maggio 2026

Nuova estrazione per Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Anche quella di martedì 19 maggio 2026 ha regalato emozioni agli appassionati di tutta Italia, con il jackpot del Superenalotto che continua a crescere raggiungendo quota 166,5 milioni di euro.
Di seguito tutte le combinazioni vincenti della serata, le quote del Superenalotto e i numeri ritardatari aggiornati in vista del prossimo concorso di giovedì 21 maggio.
I numeri vincenti del Lotto del 19 maggio 2026
Bari: 31 – 86 – 56 – 69 – 65
Cagliari: 66 – 23 – 78 – 64 – 48
Firenze: 43 – 30 – 56 – 2 – 12
Genova: 75 – 47 – 20 – 71 – 18
Milano: 37 – 35 – 74 – 85 – 80
Napoli: 75 – 66 – 53 – 89 – 87
Palermo: 89 – 39 – 2 – 81 – 14
Roma: 58 – 42 – 9 – 38 – 8
Torino: 10 – 26 – 15 – 5 – 3
Venezia: 38 – 68 – 69 – 22 – 7
Nazionale: 90 – 21 – 28 – 85 – 64
Il 10eLotto di martedì 19 maggio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 19 maggio sono:
10 – 23 – 26 – 30 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 42 – 43 – 47 – 56 – 58 – 66 – 68 – 75 – 78 – 86 – 89
Numero oro: 31
Doppio oro: 31 – 86
Extra: 2 – 5 – 9 – 15 – 20 – 22 – 48 – 53 – 64 – 65 – 69 – 71 – 74 – 81 – 85
Superenalotto, jackpot e numeri del 19 maggio
Ecco i numeri estratti il 19 maggio 2026:
La combinazione vincente è: 49 – 57 – 61 – 73 – 79 – 86
Il numero Jolly è: 8
Il numero Superstar è: 36
Jackpot del Superenalotto del 19-05-2026: 166.500.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 21-05-2026: 167.400.000 euro
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5: 4 totalizzano Euro: 48.888,05
Punti 4: 485 totalizzano Euro: 410,79
Punti 3: 19.806 totalizzano Euro: 30,27
Punti 2: 279.546 totalizzano Euro: 6,66
Superstar
Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 4SS: 11 totalizzano Euro: 41.079,00
Punti 3SS: 102 totalizzano Euro: 3.027,00
Punti 2SS: 1.443 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 10.009 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 25.573 totalizzano Euro: 5,00
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 21 maggio 2026, ecco i numeri più attesi dagli appassionati.
I numeri ritardatari in assoluto:
Napoli 40 (manca da 110 estrazioni)
Cagliari 41 (manca da 103 estrazioni)
Bari 67 (manca da 98 estrazioni)
Napoli 1 (manca da 89 estrazioni)
Torino 65 (manca da 88 estrazioni)
Roma 17 (manca da 88 estrazioni)
Venezia 79 (manca da 87 estrazioni)
Torino 49 (manca da 87 estrazioni)
Bari 66 (manca da 86 estrazioni)
Genova 66 (manca da 85 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo
Bari 67 (manca da 98 estrazioni) – 66 (da 86) – 10 (da 77)
Cagliari 41 (manca da 103 estrazioni) – 63 (da 69) – 12 (da 61)
Firenze 78 (manca da 74 estrazioni) – 28 (da 73) – 3 (da 47)
Genova 66 (manca da 85 estrazioni) – 6 (da 75) – 3 (da 59)
Milano 77 (manca da 82 estrazioni) – 61 (da 76) – 88 (da 66)
Napoli 40 (manca da 110 estrazioni) – 1 (da 89) – 81 (da 55)
Palermo 90 (manca da 80 estrazioni) – 6 (da 69) – 30 (da 68)
Roma 17 (manca da 88 estrazioni) – 21 (da 59) – 77 (da 53)
Torino 65 (manca da 88 estrazioni) – 49 (da 87) – 88 (da 83)
Venezia 79 (manca da 87 estrazioni) – 30 (da 57) – 31 (da 56)
Nazionale 54 (manca da 62 estrazioni) – 58 (da 58) – 57 (da 56)
I numeri ritardatari del Superenalotto
In vista della prossima estrazione del Superenalotto del 21 maggio, restano osservati speciali alcuni numeri che mancano da diversi concorsi:
70 (da 96) – 65 (da 69) – 75 (da 58) – 76 (da 51) – 71 (da 46) – 23 e 78 (da 43).