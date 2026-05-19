Furto di pecore sventato a Caserta, arrestati tre uomini del Baianese

Provvidenziale intervento degli agenti della Volante della Questura di Caserta, che nel corso dei controlli notturni sul territorio hanno intercettato tre uomini sospettati di aver rubato alcune pecore da un recinto situato nella periferia cittadina.

Gli animali sarebbero stati ritrovati all’interno di un’auto utilizzata dai tre per il trasporto. I fermati, tutti residenti nell’area Baianese.

Dopo il controllo, i tre sono stati accompagnati negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti negli ultimi mesi nella zona.

Per i tre è scattato l’arresto, con il rito per direttissima previsto nelle prossime ore.

Le pecore recuperate sono state restituite al legittimo proprietario. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori nelle aree periferiche del capoluogo casertano.