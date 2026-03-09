Terza Edizione del Concorso Musicale “Mario Picciocchi” all’I.C. Giovanni XXIII – Parini di Baiano!

L’I.C. Giovanni XXIII – Parini di Baiano si appresta a ospitare la terza edizione del concorso musicale dedicato alla memoria dell’imprenditore baianese Mario Picciocchi, un appuntamento che celebra il talento e la passione per la musica. La nuova edizione si arricchisce di una novità significativa: accanto alle esibizioni di solisti e gruppi, sarà prevista anche la partecipazione delle orchestre, offrendo ai giovani musicisti ulteriori spazi espressivi.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado ad indirizzo musicale della Campania e rappresenta un’importante opportunità di confronto artistico. Le esibizioni saranno valutate da una commissione composta da docenti ed esperti provenienti dai Conservatori della regione, che terranno conto non solo delle abilità tecniche, ma anche della capacità interpretativa e della creatività musicale.

A seguire e raccontare l’evento sarà Gruppo Radio Sperone, che contribuirà a dare visibilità e risonanza alla manifestazione.

Un appuntamento che unisce memoria, talento e passione, in cui la musica diventa occasione di incontro tra tradizione e nuove espressioni artistiche. La scuola si prepara ad accogliere i giovani protagonisti di questa esperienza musicale.

Il Concorso si articolerà in n. 6 sezioni suddivise in categorie:

Sezione solisti:

A, Pianoforte,

B, Archi (Violino, Violoncello),

C, Fiati (Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, ecc…),

D Chitarra,

E, Canto

F, Fisarmonica

G, Percussioni

Sezione gruppi (non oltre gli elementi):

Musica da camera dal duo all’ottetto

Sezione Orchestra (da almeno 10 elementi)

Gruppi strumentali o vocali di minimo 10 elementi

I concorrenti di ciascuna categoria che conseguiranno una votazione che va da 98 a 100/100 parteciperanno alla serata finale per l’attribuzione dei premi assoluti, con l’assegnazione delle seguenti borse di studio:

1°Assoluto Sezione Solisti – Cat.C: Euro 200

1°Assoluto Sezione Solisti – Cat.B: Euro 150

1°Assoluto Sezione Solisti – Cat.A: Euro 100

1°Assoluto Sezione Orchestre: Euro 500

1°Assoluto Sezione Gruppi: Euro 300

Premio Famiglia Picciocchi: Euro 200

I Primi Premi di ciascuna sezione parteciperanno al Concerto dei Finalisti che si terrà il giorno 8 Maggio 2026 alle ore 18,00 presso il Teatro Colosseo di Baiano, e concorreranno all’assegnazione delle Borse di studio e del Premio Speciale “Mario Picciocchi” destinate al primo assoluto di ciascuna categoria.

Il concorso musicale è una opportunità per gli studenti di apprendere dagli altri, di creare legami attraverso la musica e di sviluppare un senso di comunità che va oltre le lezioni di musica tradizionali.

Con l’arrivo imminente del concorso che si svolgerà nei giorni del 5 – 6 – 7 – 8 Maggio nel teatro Colosseo , l’entusiasmo cresce e l’intera scuola è pronta a celebrare la magia della musica e ad applaudire gli straordinari talenti che parteciperanno.

Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link:

https://www.icsgiovannixxiii-gparini.it/la-scuola/concorso-musicale-3a-edizione-premio-mario-picciocchi-5-6-7-8-maggio-2026/