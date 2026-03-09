Nasce a Nola la scuola di cucina della “pizza senza glutine”

Nasce a Nola la scuola di cucina “pizza senza glutine”. Il celebre maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano, insieme ad Alberto La Marca, vincitore del titolo Pizza Gluten Free Trofeo Caputo 2025, insegneranno a realizzare un’ottima pizza senza rinunciare a niente, tranne che al glutine. Un esclusivo corso che nasce nella città dei Gigli di Nola per scoprire il segreto per utilizzare al meglio la farina Fioreglut di Mulino Caputo, che nasce appunto dall’esigenza di voler sbizzarrirsi in cucina senza glutine, ma senza rinunciare al gusto e alla fragranza di una buona pizza. Con la guida del maestro Vincenzo Capuano e la lavorabilità della farina Fioreglut, sarà esplorato il mondo del free from, per imparare ad impastare e abbinare ingredienti come un vero professionista, senza rinunciare al piacere di una coccola formato pizza. L’idea è nata proprio all’indomani della tre giorni di festa alle Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, ad ottobre scorso. Il Cook Fest un’edizione ricca e coinvolgente con corsi di cucina, dimostrazioni, sfornate di pane e lievitati, assaggi guidati e dove appunto, Alberto La Marca si è aggiudicato il titolo di “Pizza Gluten Free Trofeo Caputo 2025”.

Oggi Alberto La Marca è responsabile dell’area gluten free del Gruppo Capuano. Insieme a Vincenzo Capuano hanno aperto a Nola, Avellino e Milano. Prossimamente sarà la volta di Brescia. In questi punti è possibile gustare la pizza senza glutine.