Sant’Anastasia, Piazza Arco gremita per Andrea Sannino: musica e devozione in una serata speciale

SANT’ANASTASIA – Una piazza piena, emozionata e partecipe. È quella che ieri sera ha accolto Andrea Sannino a Piazza Arco, trasformata per l’occasione nel cuore vivo della città grazie a un evento che ha unito musica, sentimento e identità.

Il concerto, che ha segnato la prima tappa del tour dell’artista napoletano, ha richiamato migliaia di persone, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni. Sannino, con la sua voce e il suo modo diretto di comunicare, ha saputo creare un legame immediato con i presenti, rendendo la serata unica.

Prima dell’esibizione, però, un momento particolarmente intenso. L’artista ha fatto visita al Santuario della Madonna dell’Arco, fermandosi in preghiera in un clima di raccoglimento e spiritualità. Un gesto che ha toccato profondamente la comunità e che è stato condiviso con il Priore Padre Gianpaolo Pagano, che ha omaggiato Sannino con un quadro raffigurante la Vergine dell’Arco.

La serata è stata resa possibile anche grazie al sostegno della Città Metropolitana di Napoli, che ha finanziato l’iniziativa permettendo di portare in città un evento di grande qualità.

Grande soddisfazione per la partecipazione dei cittadini, che hanno riempito la piazza con entusiasmo e rispetto, offrendo un colpo d’occhio significativo per tutta la comunità.

Un appuntamento che conferma quanto cultura, musica e tradizione possano rappresentare un motore importante per il territorio, capace di unire le persone e valorizzare l’identità locale.