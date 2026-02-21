Terremoto nella notte nel Salernitano: scossa di magnitudo 4.5 con epicentro a Montecorice

Una forte scossa di terremoto ha svegliato la provincia di Salerno nelle prime ore di sabato 21 febbraio 2026. Secondo i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma di magnitudo 4.5 è stato registrato alle ore 01:28:41.

L’epicentro è stato localizzato a circa 2 chilometri a nord-ovest del comune di Montecorice, nel Cilento, a una profondità stimata di alcuni chilometri. La scossa è stata distintamente avvertita in numerosi centri della costa cilentana e nell’entroterra, con segnalazioni provenienti anche da Agropoli, Castellabate e da diversi comuni della provincia di Salerno.

Molti cittadini sono stati svegliati nel cuore della notte e sono scesi in strada per precauzione. Sui social network si sono moltiplicate le testimonianze di persone che hanno descritto un movimento ondulatorio accompagnato da un forte boato.

Al momento non risultano danni gravi a persone o strutture, ma i sindaci dei comuni interessati hanno attivato le verifiche sugli edifici pubblici e sulle scuole per accertare eventuali criticità. La Protezione Civile resta in stato di monitoraggio, invitando la popolazione a mantenere la calma e a seguire solo le comunicazioni ufficiali.

L’area del Cilento, pur non essendo tra le zone a più alta sismicità d’Italia, è interessata da una sismicità diffusa legata alla complessa struttura geologica dell’Appennino meridionale.