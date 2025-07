Tentato furto nella notte a Montoro: ladri messi in fuga dai residenti

Montoro (AV) – Nella notte, intorno alle prime ore del mattino, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Solofra è intervenuta in via Fraccopaldo, località Chiusa di Montoro, per un tentativo di furto ai danni di un supermercato.

Secondo quanto accertato dai militari, quattro persone incappucciate e con i guanti, utilizzando un flex, hanno tagliato parte della serranda in ferro dell’attività commerciale, danneggiandola nel tentativo di introdursi all’interno.

A mettere in fuga i malviventi sono stati alcuni residenti, insospettiti dai forti rumori, che si sono affacciati dalle proprie abitazioni. Sorprendendo i ladri, hanno così costretto il gruppo ad abbandonare il colpo e a fuggire rapidamente a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Al momento sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, che stanno analizzando ogni elemento utile per risalire agli autori del tentato furto.