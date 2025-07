Francesco De Vito si laurea in Matematica all’Università di Siena: una festa di orgoglio e affetto da Sant’Angelo dei Lombardi a tutta l’Irpinia

Tanti auguri in casa De Vito per il raggiungimento della laurea in Matematica di Francesco, presso l‘ Università di Siena per la gioia e la immensa di felicità di mamma Imma e di papà Nicola i quali augurano al proprio figlio di raggiungere ulteriori successi nella vita professionale e non solo

Tanti , sinceri e cari auguri al neo dottore da parte del Fratello Francesco, felicissimo per il traguardo raggiunto dall’amato fratello.

Tanti auguri istituzionali al neo dottore da parte della amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi e da parte di tutte le persone del paese che hanno raggiunto Siena per assistere alla discussione e alla proclamazione.

Tanti auguri a Francesco da parte della Direzione e dei dipendenti della ASL di Avellino.

Tanti auguri al neo dottore da parte di tutti i parenti, cugini e cugine, amici e compagni di corso.

Tanti auguri a Francesco da parte di tutta la nostra redazione.