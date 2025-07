Bagnoli Irpino – Dal 26 luglio al via la Scuola di Ruralità con oltre 50 giovani da tutta Italia.

Un’iniziativa di respiro nazionale prenderà il via il 26 luglio a Bagnoli Irpino e Villaggio Laceno: si tratta della “Scuola di Ruralità”, appuntamento centrale del progetto Erasmus+ YES I AM, promosso dall’associazione Give Back, think tank dedicato ai giovani delle aree interne. Per una settimana, oltre cinquanta ragazzi tra i 18 e i 30 anni, provenienti da diverse regioni italiane, saranno coinvolti in un laboratorio di analisi e progettazione rivolto alle aree interne.Al centro del programma l’esplorazione del territorio, il confronto con amministratori ed esperti nonché l’elaborazione collettiva di proposte operative a partire dal caso studio di Bagnoli Irpino. Tra le attività previste spiccano focus tematici, laboratori e l’utilizzo di strumenti innovativi per stimolare partecipazione e collaborazione. Particolare attenzione, infatti, sarà riservata all’uso delle nuove tecnologie come leva per lo sviluppo e al ruolo delle politiche pubbliche nella valorizzazione dei piccoli centri. L’obiettivo- hanno sottolineato i rappresentanti di Give Back nel corso della conferenza stampa dedicata- è rafforzare le competenze dei partecipanti e creare reti capaci di generare impatto, con uno sguardo al contesto europeo e alle sfide future dei territori. La Scuola di Ruralità rappresenta la prima tappa di un percorso che proseguirà fino al 2026, con l’ambizione di costruire una comunità di giovani protagonisti del cambiamento nelle aree svantaggiate.

(Andrea Squittieri)