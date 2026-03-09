Mugnano del Cardinale, l’assessore Giovanni Valentino propone una “Giornata della memoria” per i sindaci del paese

MUGNANO DEL CARDINALE — Custodire la memoria delle istituzioni significa rafforzare l’identità di una comunità. È questo il senso dell’intervento dell’assessore comunale Giovanni Valentino, che ha voluto condividere una riflessione pubblica nel ricordo del dottor Salvatore Napolitano, a trentacinque anni dalla sua scomparsa, avanzando al tempo stesso una proposta per onorare tutti i sindaci che nel corso degli anni hanno guidato Mugnano del Cardinale.

Nel suo intervento Valentino ha sottolineato come la memoria rappresenti un elemento fondamentale per la vita di un paese, perché collega passato, presente e futuro.

Secondo l’assessore ricordare chi ha amministrato la comunità con dedizione non è soltanto un gesto simbolico, ma un atto di rispetto verso la storia del territorio e verso coloro che hanno assunto la responsabilità di guidarlo nei momenti più diversi della sua evoluzione.

Il pensiero dell’amministratore è partito dalla figura del dottor Salvatore Napolitano, tre volte sindaco di Mugnano del Cardinale, ricordato come un medico stimato, uomo di cultura e punto di riferimento umano per tanti cittadini. Una figura che, secondo Valentino, rappresenta ancora oggi un esempio di servizio alla comunità, anche perché Napolitano continuò a svolgere il proprio ruolo di primo cittadino fino all’ultimo giorno della sua vita.

Nel suo intervento l’assessore ha voluto ricordare anche altri amministratori che hanno guidato il paese con lo stesso spirito di servizio, tra cui il dottor Girolamo Bianco, il professor Camillo Onofrietti e il professor Carmine Valentino, insieme a tanti altri sindaci e amministratori che negli anni hanno contribuito alla crescita della comunità.

Valentino ha inoltre riconosciuto che nel citare alcuni nomi si rischia inevitabilmente di dimenticarne altri, ma ha voluto ribadire che il rispetto e il ricordo sono rivolti a tutti coloro che hanno servito Mugnano del Cardinale con impegno e senso delle istituzioni.

Proprio da questa riflessione nasce la proposta avanzata dall’assessore: istituire una “Giornata della memoria dei sindaci di Mugnano del Cardinale”, un momento simbolico e condiviso per ricordare chi ha guidato il paese nel corso della sua storia amministrativa.

Tra le idee avanzate vi è anche quella di realizzare una targa o uno spazio commemorativo all’interno del Palazzo Municipale con i nomi di tutti i sindaci che hanno ricoperto l’incarico, accompagnando l’iniziativa con momenti pubblici di riflessione che coinvolgano scuole, associazioni e cittadini.

Secondo Valentino, iniziative di questo tipo non servono soltanto a ricordare il passato, ma contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e il rispetto per le istituzioni.

Perché, come ha sottolineato lo stesso assessore, la storia di un paese è fatta anche delle persone che lo hanno guidato con passione, responsabilità e spirito di servizio, e custodire quella memoria significa costruire basi più solide per il futuro.