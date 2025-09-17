SuperEnalotto, doppietta in Campania: due “5” tra Napoli e Ariano Irpino

NAPOLI/AVELLINO – La fortuna fa tappa in Campania. Nell’estrazione di martedì 16 settembre 2025 il SuperEnalotto ha premiato due giocatori con altrettanti “5”, ciascuno da 27.720,75 euro.
Le schedine vincenti sono state convalidate a Napoli, presso il Bar Tabacchi Grassia in via Padova 17, e ad Ariano Irpino (Avellino), presso il punto vendita Il Castello in via Giulio Lusi.
Il concorso non ha invece registrato il fatidico “6”, che manca dal 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda (BS) un fortunato giocatore portò a casa oltre 35,4 milioni di euro.
Con l’assenza del jackpot, il montepremi continua a crescere: per la prossima estrazione di giovedì 18 settembre la cifra in palio sale a 52,6 milioni di euro.