Incidente stradale su via Nazionale delle Puglie: traffico rallentato in direzione Avellino

AVELLINO – Rallentamenti alla circolazione si registrano nel pomeriggio lungo via Nazionale delle Puglie, in direzione Avellino, a causa di un incidente che ha coinvolto anche un motociclo.

Il sinistro si è verificato all’altezza dello svincolo per Prata di Principato Ultra, nei pressi dello stabilimento Stellantis. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto, ma la presenza dei mezzi incidentati sulla carreggiata ha reso necessario il rallentamento del traffico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Guardia di Finanza per i rilievi e la gestione della viabilità. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti.

La situazione è monitorata dalle forze dell’ordine: nelle prossime ore saranno resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.