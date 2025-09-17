Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori, fermato in ospedale dopo un episodio di agitazione

NAPOLI — Momenti di forte tensione si sono verificati nel pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove l’attore Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo nella serie televisiva Mare Fuori, è stato bloccato dalla sicurezza interna e dai Carabinieri dopo aver dato in escandescenze.

Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, il giovane attore sarebbe arrivato in condizioni di evidente malessere, classificato come codice rosso al momento del triage. Pochi minuti dopo, la situazione sarebbe degenerata, con comportamenti agitati che hanno richiesto l’intervento delle guardie giurate presenti nella struttura.

L’arrivo dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro ha contribuito a riportare l’ordine. Non sono emersi dettagli ufficiali sulle cause dell’episodio: resta da chiarire se si tratti di un problema fisico improvviso, di una crisi psicologica o di altri fattori ancora da accertare.

Un attore al centro dell’attenzione

Tkachuk, nato in Ucraina e cresciuto in Italia, si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie al film La paranza dei bambini e, soprattutto, con la serie Mare Fuori, divenuta fenomeno nazionale. La sua carriera lo ha reso uno dei volti emergenti della nuova generazione di attori, spesso associato a ruoli intensi e legati al mondo giovanile napoletano.

L’episodio di Napoli, che ha rapidamente fatto il giro dei media, sottolinea la pressione che circonda i personaggi pubblici in Italia e solleva interrogativi sul peso che la notorietà può avere sulla vita personale.

Indagini in corso

Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire i motivi che hanno portato all’improvviso malessere e alle reazioni incontrollate. Per il momento non risultano conseguenze gravi per terzi, ma l’episodio ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, molti dei quali hanno espresso preoccupazione sui social network.