Summonte, presentazione della quinta edizione di “Semplicemente Suono” – Borsa di studio “Preside Ciro Capossela”

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17,00 presso il Centro Congressi “Don Alberto De Simone” di Summonte sarà presentata la Quinta Edizione di Semplicementesuono Borsa di studio “Preside Ciro Capossela” che si terrà dal 18 al 22 maggio 2026 e si terrà il Concerto dei Vincitori della Quarta Edizione 2025 del concorso.

Il Concorso, ideato e sostenuto dai familiari del compianto preside Ciro Capossela e patrocinato dall’Istituto Comprensivo “Mercogliano” che prevede l’assegnazione di Borse di studio, è aperto agli alunni frequentanti, nell’anno scolastico 2025/2026, i Corsi di Strumento nelle Scuole con i percorsi ad indirizzo musicale dell’intera Provincia di Avellino, e si propone di riconoscere, incentivare e gratificare il quotidiano impegno di alunni e docenti coinvolti.

L’edizione 2026 prevederà anche una rassegna dedicata ai cori degli istituti comprensivi della Regione Campania.