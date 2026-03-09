BAIANESE. Ginnastica Ritmica: Patrizia Cetronio conquista l’argento al Campionato Regionale Gold Campania

Grande risultato per la ginnastica ritmica del mandamento baianese. La giovane ginnasta Patrizia Cetronio, atleta dell’ASD AN.SI.CA. Ginnastica Ritmica Sirignano, ha conquistato una splendida medaglia d’argento al Campionato Regionale di Categoria Gold Campania, disputato l’8 marzo 2026.

Cetronio è salita sul secondo gradino del podio al termine di una competizione intensa e di alto livello tecnico, distinguendosi nella rotazione dei tre esercizi previsti: cerchio, palla e clavette. Con eleganza, precisione e grande determinazione, la ginnasta ha saputo esprimere al meglio il frutto di mesi di allenamento e sacrifici, convincendo la giuria e conquistando un risultato di grande prestigio.

Questo importante piazzamento le permette ora di staccare il pass per la Zona Tecnica (ZT), la prossima competizione che si terrà a Chieti, presso il Palazzetto Palatricalle, dove le migliori ginnaste si contenderanno la qualificazione alla fase nazionale.

Un traguardo che rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma anche il riconoscimento di un percorso costruito con passione, disciplina e talento. Nei suoi occhi brilla quella gioia autentica che solo lo sport sa regalare, simbolo di una dedizione che va oltre il risultato.

Fondamentale nel suo percorso la guida del Tecnico Federale Antonietta Iossa, che con competenza e impegno accompagna la crescita tecnica e personale dell’atleta.

Grande la soddisfazione della società ASD AN.SI.CA. Ginnastica Ritmica Sirignano, che si dice orgogliosa della propria ginnasta: un esempio positivo per i giovani e un vero orgoglio per tutto il mandamento baianese.

La medaglia d’argento conquistata da Patrizia Cetronio rappresenta infatti non solo un successo personale, ma anche un momento di grande prestigio per la società e per l’intero territorio, che continua a distinguersi nel panorama della ginnastica ritmica regionale.