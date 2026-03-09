L’8 marzo a  Flumeri, ricorda con un convegno la condizione femminile, non ancora completata.

Come ogni anno a Flumeri, in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, le Donne rinnovano il proprio impegno sui temi dei diritti, della libertà e della piena partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità flumerese. Ieri sera a partire dalle ore 18.00 si è svolta un interessante convegno presso la Sala San Rocco.

Vi hanno preso parte:

Antonietta Raduazzo – Consigliera CSV Irpinia Sannio ETS.

Maria Iorillo – Insegnante di Religione presso l’Istituto Scolastico B. Croce di Flumeri.

Maria Grazia Guerriero – Vice Presidente Bagliori di Luce ODV.

Jenny Iorillo – Confraternita San Rocco.

Marika Del Sordo – Confraternita San Rocco.

La serata, è iniziata all’esterno in Piazza San Rocco, per rendere omaggio alla Panchina Rossa, installata tempo fa dall’Amministrazione Comunale di Flumeri, a ricordo delle vittime di femminicidio.

Dopo di che, la discussione, che direi informale, fuori dal modello convenzionale di discorrere, è stata tra gruppi di Donne, che hanno affrontato temi diversi, che vanno: dalla parità di genere, allo stop della violenza e che la condizione delle donne non diventi solo una liturgia annuale. Ma, che è giunta l’ora dopo settanta anni dal riconoscimento della condizione femminile da parte delle Nazioni Unite, di raggiungere la parità di genere, che non è ancora completata.

Tutte le donne intervenute, sono state fatte omaggio di un rametto di mimosa, simbolo floreale della ricorrenza.

La serata si è conclusa con balli e un buffet, organizzato dalle Donne promotrici dell’evento, autotassandosi.

E’ stata, una piacevole serata, ripresa anche da una TV Regionale.

Carmine Martino