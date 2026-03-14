Stellantis: “Candidatura” per il Nuovo Motore

Al Congresso della Fismic/Filcom di Avellino che si terrà martedì 17 marzo alle ore 9:30 presso hotel Malaga di Atripalda (Av) si discuterà della “CANDIDATURA” per il nuovo motore termicoche assicurrerà anni di sviluppo allo stabilimento del Gruppo che avrà la fortuna di essere scelto dai Dirigenti Stellantis.

E’un “consiglio non richiesto” precisano Zaolino e Moscadirigenti della Fismic/Confsal di Avellino.

Stiamo discutendo con attivisti e iscritti di Pratola Serra, da qualche giorno e nell’occasione del congresso provinciale,presenteremo una nostra analisi tenendo conto dei parametri industriali.

Stellantis di Pratola Serra è risultato recentemente, primo nel gruppo per capacità produttiva, qualità, costi e competitività.

Uno stabilimento con questo “BLASONE”, continuano Zaolino e Mosca, merita un riconoscimento concreto per garantire ai 1500 dipendenti, sviluppo crescita economica e occupazione.

Dallo scorso primo marzo, 13 trasfertisti di Melfi e altri stabilimenti, sono diventati dipendenti di Pratola Serra.

Gli investimenti per il nuovo motore, darebbero un forte impulso all’Irpinia e creerebbero le condizioni per il ricambio generazionale.

Al Congresso della Fismic/Filcom di Avellino parteciperanno delegazioni di Melfi, Pomigliano e della Ferrari di Modena.

Il Congresso sarà presieduto dalla Vice Segretaria Generale Nazionale Sara Rinaudo.