Regione Campania, bilancio in discussione: il 19 marzo voto in Commissione, poi l’approdo in Consiglio

Entra nel vivo il percorso di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Campania. È stato infatti definito il calendario dei lavori della Commissione Bilancio, presieduta da Corrado Matera, che dovrà esaminare il documento e gli emendamenti presentati dalle forze politiche.

La seduta è stata fissata per giovedì 19 marzo e si svolgerà per l’intera giornata. In quella occasione i componenti della commissione saranno chiamati a discutere e votare gli emendamenti depositati entro le ore 12 di venerdì 13 marzo, sia da parte della maggioranza che dell’opposizione.

Il lavoro non sarà semplice: sul tavolo ci sono circa 500 emendamenti, che dovranno essere analizzati e votati nel corso della stessa giornata di seduta, prevista senza interruzioni per consentire di chiudere l’esame del provvedimento nei tempi stabiliti.

Se il percorso in commissione dovesse concludersi secondo il programma, il bilancio approderà poi in Consiglio regionale mercoledì 25 marzo, per la discussione e il voto finale dell’assemblea.

L’obiettivo indicato dal presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero Fico è quello di arrivare all’approvazione definitiva e alla successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) entro l’inizio di aprile.

Un passaggio ritenuto fondamentale per consentire la ripartenza di numerose attività amministrative e finanziarie attualmente in attesa, permettendo agli enti e alle strutture coinvolte di tornare pienamente operativi con l’avvio del nuovo mese e comunque prima delle festività pasquali.

Il confronto politico in commissione sarà quindi decisivo per definire il testo finale del documento contabile più importante dell’ente regionale, dal quale dipendono programmazione, investimenti e funzionamento di molti servizi sul territorio campano.