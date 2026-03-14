Avellino, il 19 marzo il “Tour Acqua Letteraria”: dialoghi su scienza, ambiente e sostenibilità

Ad Avellino arriva “Tour Acqua Letteraria”, un evento dedicato al tema della risorsa idrica e alla sua importanza per l’ambiente, la società e lo sviluppo sostenibile. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 marzo 2026 alle ore 9.00 presso la Sala Convegni dell’Alto Calore Servizi S.p.A., in Corso Europa 41.

L’iniziativa, dal titolo “Dialoghi, scienza e cultura sulla risorsa che unisce – S.O.S. tenibilMENTE”, sarà un momento di confronto tra esperti, istituzioni e studiosi sul ruolo dell’acqua nel contesto delle sfide ambientali contemporanee, a partire dai cambiamenti climatici e dalla tutela degli ecosistemi.

A moderare il convegno sarà il professor Giovanni Perillo dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

L’apertura dei lavori

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali di Giuliana Perrotta, commissario prefettizio del Comune di Avellino, Alfonso De Felice, amministratore unico di Alto Calore Servizi, Beniamino Palmieri, coordinatore dell’Ambito Distrettuale Irpino dell’Ente Idrico Campano, Luigi Stefano Sorvino, direttore generale di Arpac, e Giovanni Marcello, direttore generale dell’Ente Idrico Campano.

Gli interventi degli esperti

Nel corso della mattinata si alterneranno numerosi interventi dedicati alla gestione delle risorse idriche, alla sicurezza dell’acqua e alla sostenibilità ambientale.

Tra i relatori figurano Rosario Mazzola, presidente della Fondazione Utilitatis, che affronterà il tema della pianificazione delle risorse idriche nel contesto del cambiamento climatico, e Andrea Marinario, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, che approfondirà le pressioni sull’acqua e le conseguenze sul sistema salute.

Spazio anche alla gestione del servizio idrico integrato con Andrea Palomba, direttore generale di Alto Calore Servizi, e agli aspetti legati alla qualità delle acque e alla sicurezza dei sistemi idrici con Rosa Rita Vardaro, responsabile Arpac, e Mauro Cosentino, esperto nella pianificazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua.

Interverrà inoltre Marilena Insolvibile dell’Ispra, con un focus sul monitoraggio ambientale e sulla tutela della biodiversità in relazione alla gestione sostenibile delle risorse idriche.

Acqua, ricerca e sicurezza alimentare

La seconda parte della giornata sarà dedicata al rapporto tra acqua, ricerca scientifica e sicurezza alimentare.

Tra gli interventi previsti quelli di Marco Guida e Marco Trifuoggi dell’Università Federico II di Napoli, Carlo Iannelli dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Adele Cianulli, esperta in sicurezza alimentare, che illustrerà il ruolo dell’acqua nei processi produttivi dell’industria alimentare.

A chiudere il ciclo di interventi sarà Chiara Zanchelli, direttrice di laboratorio e responsabile qualità dell’Istituto Diagnostico Varelli, con un approfondimento sull’importanza dei dati analitici nei laboratori ambientali.

Dopo il coffee break previsto alle 11.30, i lavori proseguiranno fino alla discussione finale, con la conclusione dell’evento prevista intorno alle 13.30.

Il convegno rappresenta un’occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e professionisti del settore per riflettere su gestione, tutela e sostenibilità della risorsa acqua, tema sempre più centrale nel dibattito ambientale e scientifico contemporaneo.