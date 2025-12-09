Terremoto di magnitudo 3.0 nella notte a Montefredane: torna a tremare l’Irpinia

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 00:01 di martedì 9 dicembre 2025 con epicentro nel territorio di Montefredane, in provincia di Avellino. Il movimento tellurico, di magnitudo 3.0, è stato localizzato a una profondità stimata di circa 11 chilometri.

Secondo i primi rilievi, il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione dei comuni più vicini all’epicentro, in particolare: Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Prata di Principato Ultra, Manocalzati e Pratola Serra, tutti situati in un raggio di pochi chilometri. Nonostante lo spavento, non si registrano al momento danni a persone o strutture.

Una zona ad alta sismicità

L’Irpinia è storicamente una delle aree più sismiche d’Italia, teatro di eventi di forte intensità come il devastante terremoto del 1980. Negli ultimi anni il territorio continua a essere interessato da una serie di piccoli movimenti sismici, generalmente di bassa magnitudo, che testimoniano la continua attività delle faglie appenniniche.

La scossa di questa notte rientra dunque nella normale dinamica sismica dell’area, ma è bastata per essere percepita da molti residenti, soprattutto nei comuni dell’hinterland avellinese.

Monitoraggio in corso

I sismografi dell’INGV continueranno a monitorare l’evoluzione della sequenza nelle prossime ore, anche se al momento non sono stati segnalati eventi di replica significativi. Come sempre in questi casi, gli esperti ricordano che scosse di questa entità sono considerate deboli e raramente associate a conseguenze rilevanti.