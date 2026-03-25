SPERONE. Un anno senza Rosa Tufano: il ricordo che vive nei cuori

Giovedì 26 marzo 2026, presso la Chiesa di Sant’Elia in via Nazionale a Sperone, familiari e amici si riuniranno per ricordare il primo anniversario della scomparsa di Rosa Tufano, una donna che ha lasciato un segno profondo nella vita di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla.

A un anno dalla sua scomparsa, il suo ricordo resta vivo, custodito con affetto sincero da chi ne ha apprezzato le qualità umane, la dolcezza e la disponibilità verso gli altri. La Santa Messa in suffragio, prevista per le ore 18:00, sarà un momento di raccoglimento e preghiera, ma anche un’occasione per celebrare la sua vita e il bene che ha saputo donare.

Rosa Tufano viene ricordata come una persona capace di accogliere tutti con un sorriso, sempre pronta a offrire una parola gentile o un gesto di conforto. La sua presenza discreta ma preziosa ha rappresentato un punto di riferimento per la famiglia e per la comunità.

“La sua bontà era un rifugio per chiunque la incontrasse, e la sua gentilezza un dono che continuerà a vivere nei nostri ricordi.”

Nel silenzio dell’assenza, resta forte la gratitudine per ciò che è stata: una donna semplice, autentica e profondamente amata. Il suo esempio continuerà a illuminare il cammino di chi le ha voluto bene.