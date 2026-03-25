Fiocco azzurro a Mugnano del Cardinale: è nato il piccolo Carmine

Grande gioia a Mugnano del Cardinale per la nascita del piccolo Carmine, che ha portato felicità e commozione nella famiglia Sorice.

Il lieto evento ha reso orgogliosi e felici i genitori, Sebastiano Sorice e Filomena Lombardi, che accolgono con amore questo meraviglioso dono.

A unirsi alla gioia della famiglia anche gli zii Riccardo ed Elia Sorice, che con affetto rivolgono al piccolo Carmine i più sinceri auguri di una vita piena di salute, serenità e grandi soddisfazioni.

Un nuovo inizio che illumina il cuore di tutta la comunità.