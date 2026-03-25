San Leucio celebra 250 anni: al Belvedere gli eredi dei Borbone per l’anniversario della Real Colonia

Giornata storica per la Real Colonia di San Leucio, che festeggia i suoi 250 anni dalla fondazione, confermandosi uno dei simboli più significativi della tradizione e dell’innovazione del Mezzogiorno.

Per l’occasione, il complesso del Belvedere ospita una celebrazione di alto profilo istituzionale e storico, alla presenza degli eredi dinastici del ramo italo-francese della Casa dei Borbone delle Due Sicilie. Attesi il principe Carlo, Duca di Castro, la principessa Camilla e la principessa Beatrice, testimoni di un legame che attraversa i secoli e che riporta alle origini del sito borbonico.

L’anniversario richiama la nascita della colonia voluta nel 1776 da Ferdinando IV di Borbone, che diede vita a un modello innovativo per l’epoca, fondato su principi sociali avanzati e su un’organizzazione produttiva d’avanguardia nel settore serico. San Leucio rappresentò infatti un esperimento unico, capace di coniugare lavoro, dignità e sviluppo, anticipando concetti moderni di comunità e welfare.

A sottolineare l’importanza dell’evento anche la presenza della sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giuseppina Castiello, che affianca le autorità locali e i rappresentanti istituzionali in una celebrazione dal forte valore simbolico.

I 250 anni della Real Colonia non sono soltanto una ricorrenza storica, ma l’occasione per riscoprire un patrimonio culturale e produttivo che continua a rappresentare un punto di riferimento per l’identità del territorio e per la memoria collettiva del Sud Italia.