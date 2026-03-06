SPERONE. Tanti auguri alla piccola Laura Napolitano, oggi compie 11 anni

Giornata speciale per la famiglia Napolitano di Sperone: la piccola Laura, definita con orgoglio dal papà “la mia piccola modella”, festeggia oggi il suo 11° compleanno.

Un momento di grande gioia per tutta la famiglia, che ha voluto dedicarle un messaggio pieno di affetto. Papà Eli Napolitano la descrive come “la mia quinta meraviglia”, un modo speciale per raccontare quanto sia importante nella vita di tutti loro.

Laura coltiva nel cuore un sogno nel cassetto, quello di diventare un giorno una modella. Per questo, nel giorno del suo compleanno, la sua famiglia le augura che tutti i suoi desideri possano realizzarsi e che il suo sogno possa trasformarsi, un giorno, in una splendida realtà.

A farle arrivare gli auguri più affettuosi sono: il papà Elia Napolitano, la mamma Maria, i fratelli Francesco e Alessio, lo e le sorelle Sarah e Marika, che le dedicano un pensiero pieno d’amore.

Un augurio speciale alla piccola Laura: che questo compleanno sia solo l’inizio di tanti traguardi, sorrisi e sogni realizzati.