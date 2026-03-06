Avella in lutto per la scomparsa di Antonio Cerbone

AVELLA – La comunità piange la scomparsa di Antonio Cerbone, conosciuto da tutti con il soprannome “Ntuniucc’ o rammignar”, venuto a mancare all’età di 88 anni.

Uomo profondamente legato alla famiglia e ai valori della tradizione, Antonio Cerbone è ricordato dai suoi cari come padre e nonno amatissimo, esempio di forza, dignità e onestà. Nel corso della sua vita ha affrontato ogni difficoltà con coraggio, mettendo sempre al primo posto l’affetto per la propria famiglia e il senso del dovere.

Per i figli, i nipoti e tutti coloro che lo hanno conosciuto, è stato una guida silenziosa, capace di trasmettere con i suoi gesti quotidiani il valore del rispetto, della generosità e dell’impegno. Un uomo semplice ma forte, che ha lasciato un segno profondo nella vita dei suoi familiari e nella comunità.

“È stato per tutti noi un esempio di forza, dignità e onestà. Un uomo che ha affrontato la vita con coraggio, sempre pronto a sostenere la sua famiglia con amore e sacrificio”, ricordano con commozione i figli e i nipoti.

Il suo insegnamento, fatto di valori autentici e amore per la famiglia, continuerà a vivere nel cuore di chi gli ha voluto bene, diventando una luce che accompagnerà per sempre i suoi cari.

Antonio Cerbone lascia la moglie Pasqualina Pedalino, i figli Giuseppe, Santina e Marinella, i generi Antonio Bifulco e Angelo Caputo, la nuora Enza Alise, i nipoti Ciro, Antonio, Michele, Pasqualina, Olimpia e Valeria, oltre ai fratelli, alle sorelle e a tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:30, con partenza dalla casa dell’estinto in via Madonna del Carmine 29, per la Chiesa di San Pietro ad Avella.

L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Cerbone in questo momento di dolore.