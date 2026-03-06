Aciernotravel, storica azienda baianese, festeggia il 20 compleanno della speciale agenzia di viaggi

di Saverio Bellofatto

Un’azienda, una lunga storia familiare che si tramanda da generazioni. Luigi e Giuseppina Acierno hanno festeggiato il 20° anniversario dello start up di Aciernotravel agenzia di viaggi nata dalla centenaria ditta Vincenzo Acierno ( ‘O Spicchione) con il noleggio di auto e autobus. Proprio da questa storica azienda baianese sono ripartiti i fratelli Acierno che hanno arricchito il carnet di servizi con una speciale agenzia turistica, biglietteria treni e aerei organizzazione di gite e viaggi culturali in Italia e in Europa. Sui social, la soddisfazione dei servizi e i commenti positivi dei clienti, sono un prestigioso biglietto da visita. Quest’anno, per l’occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano – Cortina, Aciernotravel con i suoi moderni e affidabili pullman è stata selezionata e ha svolto il servizio passeggeri dell’evento. Un punto di riferimento in Campania nella realizzazione di pacchetti turistici per gruppi e scuole. Nel 2023 ha ricevuto il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento “ Eccellenze Imprenditoriale della Campania per il turismo”. Auguri a tutto lo staff anche dalla nostra redazione per l’ambito traguardo raggiunto.