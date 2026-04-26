Sperone, si dimette il consigliere Giuseppe Vecchione: “Scelta obbligata per la candidatura ad Avellino”

Sperone – Il consigliere comunale Giuseppe Vecchione ha rassegnato nella giornata di ieri le proprie dimissioni dall’incarico presso il Comune di Sperone. Una decisione maturata non per ragioni politiche locali, ma per adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia di incompatibilità.

Vecchione ha infatti annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative del Comune di Avellino, in programma a fine maggio. Una scelta che, per legge, rende incompatibile la contemporanea permanenza nel ruolo di consigliere comunale in un altro ente.

“Non si tratta di una rottura politica né di un disimpegno verso la comunità di Sperone”, ha chiarito lo stesso Vecchione, sottolineando come il rapporto con il collega consigliere Pasquale Muccio e con il gruppo resti saldo. “È una decisione sofferta, ma necessaria per poter proseguire il mio percorso politico”.

L’ormai ex consigliere ha inoltre evidenziato il forte coinvolgimento emotivo legato al momento delle dimissioni, arrivato al termine di giorni complessi, segnati da valutazioni politiche a livello provinciale, adempimenti burocratici e riflessioni personali sul lavoro svolto negli anni.

Nel suo intervento, Vecchione ha voluto ribadire il proprio impegno nei confronti della comunità: “Non sto abbandonando Sperone né il progetto Uniti per Sperone. È un percorso che deve continuare e crescere”.

Le dimissioni aprono ora una nuova fase sia per l’assetto del Consiglio comunale di Sperone sia per il percorso politico dello stesso Vecchione, che si prepara alla competizione elettorale nel capoluogo irpino.