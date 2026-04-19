Sperone, raccolta firme della Curva Sud Avellino: “Per un calcio giusto e popolare”

SPERONE – Prosegue la mobilitazione della Curva Sud dell’Unione Sportiva Avellino 1912 a sostegno della petizione nazionale “Per un calcio giusto e popolare”. Dopo le iniziative avviate ad Avellino, nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile, la raccolta firme ha fatto tappa anche a Sperone, registrando una partecipazione significativa.

Nel corso dell’iniziativa sono state raccolte circa 150 firme, un risultato considerato più che positivo dagli organizzatori e che testimonia il coinvolgimento concreto di cittadini e tifosi biancoverdi del territorio.

Al centro della campagna, le principali rivendicazioni del tifo organizzato: trasferte libere, prezzi popolari e stop alle squadre B, oltre a una più ampia richiesta di riforma del calcio italiano che restituisca dignità e centralità ai sostenitori.

Non sono mancati i ringraziamenti da parte della Curva Sud. Un plauso particolare è stato rivolto ai ragazzi impegnati nell’organizzazione e a Giovanni Borrelli per l’impegno profuso nella riuscita dell’evento. Gratitudine espressa anche verso tutti i cittadini e i tifosi del “lupo” che hanno partecipato attivamente alla raccolta.

Un riconoscimento speciale è stato inoltre rivolto all’Associazione Maio Sant’Elia, che ha fornito supporto logistico mettendo a disposizione sedie e tavoli, confermandosi ancora una volta punto di riferimento per le iniziative sul territorio.

La raccolta firme proseguirà nei prossimi giorni anche in altri centri dell’Irpinia, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la partecipazione e rafforzare un messaggio chiaro: riportare il calcio alla sua dimensione popolare.

Avanti Curva Sud. Forza lupi sempre.