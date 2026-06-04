Baiano, la Scuola di Educazione Politica torna con la terza lezione: al centro il rapporto tra politica e giustizia

BAIANO – Prosegue il percorso formativo della Scuola di Educazione Politica, giunta alla sua terza lezione, con un appuntamento di grande prestigio dedicato a uno dei temi più delicati e attuali del dibattito pubblico: il rapporto tra politica e giustizia.

L’incontro si terrà lunedì 15 giugno alle ore 18.00 presso il Teatro Colosseo di Baiano e vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico e delle istituzioni.

Ospite principale della serata sarà Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che terrà una Lectio Magistralis sul tema “Politica e Giustizia”. Magistrato di grande esperienza e figura di riferimento nel panorama giuridico nazionale, Cantone offrirà una riflessione approfondita sul ruolo delle istituzioni, sulla legalità e sulle sfide che caratterizzano il rapporto tra il potere politico e quello giudiziario.

Ad arricchire il confronto saranno gli interventi del professor Antonio Iodice, presidente onorario dell’Istituto di Studi Politici San Pio V ed ex parlamentare, e del magnifico rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, protagonista del rilancio dell’ateneo federiciano e autorevole voce del mondo universitario italiano.

L’iniziativa rientra nel programma della seconda edizione della Scuola di Educazione Politica, progetto promosso per favorire la formazione civica e politica delle nuove generazioni e per offrire momenti di approfondimento su temi di rilevanza nazionale.

A coordinare il percorso formativo è il professor Franco Vittoria, direttore scientifico della Scuola di Educazione Politica e docente dell’Università Federico II di Napoli, da anni impegnato nella diffusione della cultura politica e della partecipazione democratica.

L’appuntamento del 15 giugno si preannuncia come un’importante occasione di confronto e crescita culturale, aperta non solo agli studenti e agli addetti ai lavori, ma a tutti i cittadini interessati a comprendere meglio le dinamiche che regolano il funzionamento delle istituzioni democratiche.

Una serata di alto profilo che porterà a Baiano personalità di primo piano del panorama istituzionale e accademico nazionale, confermando il ruolo della Scuola di Educazione Politica come spazio di dialogo, approfondimento e formazione civile.