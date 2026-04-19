A.S.D Mugnano orgoglioso, Montella avanti ma senza slancio in classifica.

Si chiude in parità la sfida tra A.S.D. Mugnano del Cardinale e A.S.D. Felice Scandone Montella, al termine di una gara che si accende tutta nella ripresa. Un risultato che lascia l’amaro in bocca agli ospiti, che avevano bisogno dei tre punti per migliorare il piazzamento playoff senza però riuscirci.

Il primo tempo scorre su buoni ritmi ma senza reti: il Mugnano prova a fare la partita, costruendo diverse occasioni, mentre il Montella resta compatto e pronto a ripartire. A tenere viva la manovra dei padroni di casa è soprattutto Domenico Mazza, uomo chiave del centrocampo, capace di dare qualità e tempi al gioco, punto di riferimento costante per la squadra.

Nella ripresa la gara cambia volto. Il Mugnano trova il vantaggio con il bomber Ciro Di Costanzo, bravo a finalizzare proprio un’invenzione di Mazza , che con un assist preciso mette il compagno nelle condizioni ideali per sbloccare il risultato.

Il Montella però non si arrende e cresce con il passare dei minuti, trovando il pareggio con Fiorentino su calcio di rigore. L’episodio riporta la gara in equilibrio e accende il finale: gli ospiti, consapevoli dell’importanza della posta in palio, provano il tutto per tutto alla ricerca della vittoria, ma senza riuscire a trovare il guizzo decisivo.

Da segnalare anche, nel primo tempo, un intervento importante del portiere Polverino, decisivo nel mantenere il risultato sullo 0-0.

Nel corso della gara spazio anche alle giovani promesse dell’ASD: Colucci Michele, Valentino Giovanni, Bosso Vincenzo, Liguori Vincenzo e Schettino Raffaele tutti classe 2007 e di Rega Mario e Canonico Francesco classe 2006.

Prestazione solida anche del capitano Filomeno Auriemma, riferimento per il gruppo dentro e fuori dal campo, sempre presente nei momenti chiave della gara.

Per l’A.S.D. Mugnano, guidata da mister Giovanni Sgambati e dal preparatore atletico, il professor Andrea Ferullo, una prova positiva per chiudere la stagione. Una stagione che ha portato a una salvezza inaspettata, conquistata con una giornata d’anticipo.

Fondamentale il sostegno del presidente Andrea Tedeschi, punto di riferimento e primo sostenitore del progetto, sempre vicino alla squadra.

Per il Montella, invece, il pareggio non consente di migliorare la posizione in classifica in ottica playoff: la squadra dovrà ora affrontare in trasferta l’Atletico Castelfranci, in una sfida decisiva per il prosieguo della stagione.

Tabellino

Prima Categoria – Girone E, 26ª giornata

A.S.D. Mugnano del Cardinale – A.S.D. Felice Scandone Montella

Data: 18 aprile 2026

Campo: Stadio Comunale, Sirignano (AV)

Arbitro: Domenico Grillo (sezione di Frattamaggiore)

Marcatori:

st 1’ Di Costanzo (M)

st 15’ Fiorentino (rig.) (Montella)

A.S.D. Mugnano del Cardinale:

Polverino Giuseppe, Pugliese Alessio, Rega Mario, Mazza Domenico, Di Costanzo Ciro, Cuomo Renato, Auriemma Filomeno, Palmieri Matteo, Colucci Michele, Liguori Davide, Matrullo Antonio

A disposizione: Corbisiero Saverio, Canonico Francesco, Valentino Giovanni, Bosso Vincenzo, Liguori Vincenzo, Sepe Francesco, Fusco Giuseppe, Schettino Raffaele, Buonomo Danilo

Allenatore: Giovanni Sgambati

A.S.D. Felice Scandone Montella:

Roberto Antonio, Chieffo Alessio, Gaudiosi Michele, De Cillis Vito, Vernacchio Giuseppe Jr, Stoppiello Michele, Fiorentino Alessandro, De Simone Francesco, Sesa Rossano, Ciociola Michele, Giuliano Antonio

A disposizione: Della Polla Nicola, Chieffo Luca, Chiaradonna Pierpaolo, Cucciniello Benito, Barbone Antonio, D’Avanzo Salvatore, Capone Gianluca

Allenatore: Gabriele Caruso