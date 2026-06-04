Sirignano, la Costituzione spiegata ai cittadini: arriva l’avvocato Giuseppe Di Palo

SIRIGNANO – Rendere il diritto comprensibile a tutti, abbattere il linguaggio tecnico e avvicinare i cittadini alla Costituzione. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Diritto al Punto: la Costituzione raccontata da chi abbatte il legalese”, in programma l’11 giugno alle ore 18:30 in Piazza Aniello Colucci a Sirignano.

L’evento, promosso dal Comune di Sirignano, vedrà come protagonista l’avvocato Giuseppe Di Palo, penalista, divulgatore legale e content creator molto seguito sui social, noto per la sua capacità di spiegare in modo semplice e diretto temi giuridici spesso considerati complessi.

Ad introdurre l’incontro sarà il consigliere comunale Peluso Pellegrino, che accompagnerà il pubblico in un momento di confronto dedicato ai principi fondamentali della Carta Costituzionale e al ruolo che essa svolge nella vita quotidiana di ogni cittadino.

Il titolo dell’iniziativa richiama proprio la necessità di superare il cosiddetto “legalese”, quel linguaggio tecnico che spesso allontana le persone dalla comprensione delle norme. L’obiettivo è dimostrare che la legge non appartiene soltanto a chi la scrive o la interpreta professionalmente, ma a tutti coloro che la conoscono e la utilizzano ogni giorno per esercitare i propri diritti e adempiere ai propri doveri.

Particolarmente significativo sarà il momento dedicato ai giovani. Nel corso della manifestazione, infatti, verrà consegnata una copia della Costituzione Italiana a tutti i neo-diciottenni del paese, un gesto simbolico ma dal forte valore civico che intende sottolineare l’ingresso dei ragazzi nella piena cittadinanza attiva.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di formazione e partecipazione, inserendosi nel percorso di sensibilizzazione sui temi della legalità, della cittadinanza consapevole e dell’educazione civica promosso dall’amministrazione comunale.

Una serata aperta a tutti, pensata per avvicinare istituzioni e cittadini attraverso un linguaggio chiaro, diretto e accessibile, con la convinzione che conoscere la Costituzione significhi comprendere meglio i propri diritti, i propri doveri e il funzionamento della democrazia.