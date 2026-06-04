Pace e democrazia, gli 80 anni della Repubblica Italiana commemorati a Flumeri.

Ieri 2 giugno con una cerimonia sobria e nel contempo solenne, si sono commemorati gli 80 anni della Repubblica Italiana, alla presenza delle istituzioni locali e regionali della Campania

Vi hanno preso parte: Domenica Marianna Lomazzo – Consigliera effettiva di Parità della Regione Campania, Angelo Antonio Lanza – Sindaco di Flumeri, Don Claudio Lettieri – Parroco di Flumeri / Trevico, Antonietta Raduazzo – Promotrice dell’evento e Consigliera CSV Irpinia Sannio ETS, Mirko Nocera – M.M. Comandante la Stazione dei Carabinieri di Flumeri e Sonia Schena – Comandante dei Vigili Urbani di Flumeri.

La manifestazione, ha avuto origine nella chiesa madre di Flumeri, dove si è celebrata la S, Messa officiata da Don Claudio Lettieri, e gli interventi celebrativi degli 80 anni della Repubblica Italiana. Per poi proseguire in corteo, con un fascio di fiori, portato da una bella bambina Antonietta Napoli, mascotte dell’evento, fino al monumento dei caduti di via Olivieri, dove è stato eseguito l’alza bandiera al suono del “Il silenzio“ in onore dei caduti.

La Consigliera Pari Opportunità Lomazzo, nel suo intervento molto esaustivo ha toccato vari temi, come il ruolo che ebbero le donne : “ 80 anni fa le donne cambiarono il volto del nostro Paese. Si recarono ,con orgoglio e da protagoniste, alle urne in circa 13 milioni. Contribuirono in maniera determinante a chiudere un capitolo triste e drammatico del nostro Paese, scegliendo la Libertà, la Democrazia , l’antifascismo, la Pace. È nostro dovere proseguire nel solco tracciato, dalle 21 madri costituenti alle quali dobbiamo molti articoli della nostra moderna Costituzione. Articoli che sanciscono la tutela dei diritti fondamentali e la promozione sostanziale delle donne in tutti gli ambiti della nostra Società.

”. Ha ricordato, anche i problemi e i sacrifici che le donne affrontano nel lavoro quotidiano e la loro poca rappresentatività: “ le donne che nel loro quotidiano non si arrendono, ma continuano a fare la loro resistenza di fronte ad una società, che ancora non ne valorizza appieno le competenze, le passioni, le intelligenze e la gestione della Cosa Pubblica sia ancora per lo più appannaggio degli uomini .Noi non molliamo! Una Società con pari opportunità per tutti e per tutte è possibile “.

Ha concluso nel suo duplice intervento al monumento dei caduti, con un richiamo alla Pace “ oggi a Flumeri ho vissuto un momento di comunità. Quindi istituzioni, quindi fede e quindi volontariato. Mi fa piacere vedere la presenza di donne, ragazzini e ragazzine: E queste lapidi, che riportano i nomi dei caduti, pensate alle mogli, alle figlie e alle mamme di questi eroi. E infatti, la mente ritorna alle donne, che hanno combattuto per questo paese e che hanno perso la vita facendo le partigiane. Nonché, a quella giovanissima partigiana, che ha scritto la frase dell’art.11 della Costituzione Italiana, che l’Italia ripudia la guerra, ecco in questo impegno, noi oggi cittadini e cittadini chiedo che si continui l’impegno di tutti per concretizzare i principi della nostra carta costituzionale di uguaglianza ma soprattutto per perseguire sempre e comunque la Pace , l’ Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma che ripudia la guerra e che persegue la Pace “.

Il Sindaco Lanza: anche il Sindaco nei suoi due interventi oltre ai saluti istituzionali e i ringraziamenti dovuti ai partecipanti per commemorare gli 80 anni della Repubblica Italiana, si è anche soffermato sul tema della Pace e sull’attualità della Costituzione “ noi dobbiamo difendere la nostra Repubblica , la nostra Costituzione da quelli che volevano modificarla e questo con il referendum non è accaduto. Poi parlando della Festività del 2 giugno 26, ne ha ricordato i suoi valori sanciti nella Costituzione. Ha, anche ricordato il particolare momento, che l’Europa attraversa con la guerre in atto, tra Ucraina e Russia e quello, che avviene in Medio Oriente, auspicando che si arrivi ad una pace, tra i vari belligeranti, per il bene di tutta l’umanità. Perché l’ Italia è sempre contro tutte le guerre“.

Alla manifestazione, hanno partecipato anche rappresentanti dell’associazionismo operanti in ambito locale e provinciale: Maria Grazia Guerriero – Vicepresidente associazione di Volontariato Bagliori di Luce ODV – Francesco Giacobbe- Presidente Associazione Protezione Civile Flumerese Impegno e solidarietà ODV, Guardia Nazionale Ambientale di Ariano Irpino, Panacea ODV di Ariano Irpino e RGPT Protezione Civile di Flumeri, e , Mario Di Paola- Vigile emerito per l’alza bandiera,.

Come ogni anno, il 2 giugno e una festività particolare per chi crede nei valori istituzionali della Repubblica Italiana, sanciti nella Costituzione. E, per questo motivo, che un ringraziamento di chi crede in questi valori a Flumeri, va alla Dott;ssa Domenica Marianna Lomazzo, la quale, sceglie di trascorrere questo evento “ in un piccolo ed accogliente paesino dell’entroterra dell’ Irpinia “, come è appunto Flumeri.

Carmine Martino