Convegno del Rotary Avellino Est Centenario, su Letteratura, Vita e Umanità di Nicola Prebenna.

Si è svolto ieri sera 18 aprile 2026, presso il centro pastorale di San Francesco di Ariano Irpino, un convegno promosso dalla Dott:ssa Floriana D’Ambrosio, Presidente del Rotary Club Avellino Est Centenario (Distretto 2101), per un dialogo con lo scrittore arianese, Nicola Prebenna, sulle sue numerose opere pubblicate.

Vi hanno preso parte: Floriana D’Ambrosio (Presidente RC Avellino), Nicola Prebenna (Scrittore), Michele Ciasullo (Consigliere Ordine dei Medici e Chirurghi di Avellino) e Carmine Grasso (Ingegnere / Pittore).

Ha introdotto e moderato i lavori i lavori, la Presidente del RC Avellino, dicendo tra l’altro, che il convegno vuole dare una testimonianza del percorso culturale tipo vissuto dello scrittore Prebenna e della sua autorevolezza. Ha anche letto, un messaggio di Mons. Sergio Melillo – Vescovo della Diocesi di Ariano-Lacedonia che non è potuto intervenire, a causa di impegni ecclesiastici sopraggiunti: “ Invio a tutti i presenti il mio pensiero caro. Ho avuto personalmente l’opportunità di apprezzare i testi di Nicola Prebenna, trovandoli, di una profondità spirituale. E sono profondamente grato alla gentile Dottoressa (Floriana D’Ambrosio), per aver promosso questa iniziativa di letteratura, vita e umanità, con il Rotary Est Avellino Centenario”.

Hanno fatto seguito, gli interventi dello scrittore Prebenna e di Ciasullo, i quali alternandosi tra di loro, hanno dialogato sui contenuti e sui vari aspetti, socio culturali e del contesto ambientale irpino, delle opere prodotte dallo scrittore.

Il convegno è terminato a tarda serata, con l’intervento di Carmine Grasso, che con slides, e quadri esposti in sala, ha descritto le sue opere d’arte.

Nicola Prebenna, nel suo “Crisaglia e Spiragli” racconta fatti e personaggi realmente accaduti e esistiti, ma ammantati di aura atemporale e affonda la narrazione nelle diverse e varie debolezze dell’uomo.

Carmine Martino