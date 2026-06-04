Nola: sorpreso con un documento falso. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 71enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e contraffazione del sigillo dello Stato.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di un esercizio commerciale a Nola, sono stati avvicinati dal titolare dell’attività in questione, il quale ha raccontato che un soggetto, presente all’interno del negozio, aveva tentato di ottenere un finanziamento finalizzato all’acquisto di dispositivi elettronici, esibendo documentazione falsa.

Pertanto, i poliziotti controllato il predetto che, durante le fasi dell’identificazione, ha esibito un documento d’identità contraffatto poiché privo degli elementi di sicurezza previsti.

Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.