Le voci di Musikarma incantano Quadrelle: sabato il saggio della classe di canto

QUADRELLE – Riflettori accesi sulle più belle voci del territorio. Sabato 6 giugno, alle ore 18:30, la splendida cornice di Piazza Vittoria a Quadrelle si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per l’atteso Saggio di Musica di Fine Anno dell’Associazione Musikarma E.T.S.. L’evento, patrocinato dal Comune di Quadrelle, vedrà come grande protagonista la classe di canto dell’accademia.

Per gli allievi della classe di canto si tratta dell’appuntamento più importante dell’anno: il momento in cui l’impegno, lo studio della tecnica vocale, il controllo del diaframma e la ricerca della propria identità artistica si fondono per dare vita a una performance dal vivo davanti al pubblico.

Un viaggio emozionale tra le note

Il canto, per sua natura, è lo strumento più intimo e diretto per comunicare, e i ragazzi di Musikarma sono pronti a dimostrarlo. Il repertorio della serata spazierà tra diversi generi musicali, permettendo a ogni interprete di esprimere al meglio le proprie sfumature vocali e la propria personalità.

A fare da filo conduttore sarà lo slogan scelto dall’associazione: “La musica unisce, la musica emoziona!”. Una filosofia che i giovani cantanti interpreteranno non solo attraverso la tecnica, ma soprattutto attraverso la capacità di trasmettere vibrazioni e sentimenti sinceri a chi ascolta.