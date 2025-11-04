SPERONE: Pubblicato il bando per il progetto GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori)

È stato pubblicato, nella giornata di ieri, dal Comune di Sperone il bando per reclutare le adesioni al PROGETTO GOL – acronimo di (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) – un percorso strutturato di un tirocini formativi organizzati dalla Regione Campania ed inseriti di una specifica misura del PNRR.

La misura, programmata dalla Regione Campania, mira a reintegrare i disoccupati e a migliorare l’occupabilità di lavoratori fragili, vulnerabili e percettori di ammortizzatori sociali. L’intervento offre, in generale, percorsi personalizzati gratuiti di orientamento, formazione, riqualificazione e accompagnamento al lavoro per migliorare le competenze e favorire l’inserimento professionale e l’adesione, che si realizza tramite i Centri per l’Impiego o gli enti accreditati, è veicolata, in questo caso, dal Comune di Sperone che ha colto anche quest’anno questa importante opportunità.

È un’iniziativa – ha spiegato il sindaco di Sperone Adolfo Alaia – che si colloca nell’ambito del percorso delle nostre politiche sociali che mirano, in primo luogo, ad essere a fianco dei nostri cittadini. È il secondo anno che sosteniamo questa importante iniziativa sociale perché, come amministrazione, crediamo nella valenza dell’iniziativa sulla base dell’esperienza del Progetto GOL in corso che ha messo in luce il valore dei soggetti che hanno partecipato e che stanno contribuendo, fattivamente, con impegno e responsabilità a realizzare pienamente il proprio percorso offrendo il proprio sostegno con la propria attività in alcuni servizi dell’ente .

Il Comune è la cabina di regia del progetto Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – GOL che è essenzialmente anche un’azione di riforma del sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale che si inserisce nell’ambito della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato con i fondi europei di NextGenerationEU.

Siamo sicuri che questo programma incontrerà favorevolmente l’interesse dei soggetti in possesso dei requisiti e che, come amministrazione, sosterremo con i nostri uffici, il nostro personale e i servizi sociali per guidarli ed inserirli in questo importante progetto dalla indiscutibile valenza socio economica.

Il comune ad ogni modo – conclude il sindaco Adolfo Alaia – è sempre disponibile a mettere in campo iniziative che tutelino i giovani e i lavoratori e saremo sempre attenti ad intercettare misure adatte e a misura per la nostra comunità.