Vallo di Lauro, imprenditore arrestato: trovata in auto una pistola modificata calibro 6,35

VALLO DI LAURO – Una pistola modificata calibro 6,35 nascosta all’interno dell’auto: è quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro, durante un controllo di routine sul territorio.

A finire in manette un imprenditore di 39 anni originario del Vallo di Lauro, accusato di porto e detenzione abusiva di arma da fuoco.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un’operazione condotta dagli uomini diretti dal vicequestore Elio Iannuzzi, che hanno fermato l’uomo per un accertamento.

All’interno della vettura, accuratamente occultata, gli agenti hanno rinvenuto una pistola che in apparenza sembrava una scacciacani, ma che dalle successive verifiche tecniche è risultata modificata e perfettamente funzionante come un’arma calibro 6,35.

Alla luce degli accertamenti balistici e della pericolosità dell’arma, il sostituto procuratore di turno, Antonella Salvatore, ha disposto l’arresto del trentanovenne, che è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nelle prossime ore l’uomo comparirà davanti al Gip del Tribunale di Avellino per l’interrogatorio di convalida.

Proseguono intanto le indagini della Polizia per chiarire la provenienza dell’arma e le eventuali finalità per cui fosse stata modificata.