SPERONE. Progetto GOL, si inizia. Opportunità di formazione e crescita per 16 soggetti.

Oramai l’Amministrazione a guida Adolfo ALAIA va spedita in tutti i settori. Oltre alle tantissime attività sul fronte degli investimenti connessi al PNRR e che avranno un impatto sullo sviluppo del paese anche le politiche sociali segnano un grande risultato

L’Amministrazione comunale di Sperone dopo il brillante risultato con il progetto del servizio civile universale che ha consentito a partire dal 19 settembre 2024 l’impiego, per 12 mesi, di 6 giovani di Sperone presso la struttura comunale per l’attuazione di interventi di utilità sociale, darà il via alle attività del progetto GOL.

Il progetto GOL che fin dall’inizio ha registrato il forte interesse dell’Amministrazione Comunale di Sperone è uno strumento di politica attiva che intende offrire un’opportunità di formazione ai soggetti in possesso dei requisiti, attraverso un tirocinio di 12 mesi retribuito, per un rilancio sul mercato del lavoro.

Tutto è pronto per l’inizio delle attività del progetto grazie al grande lavoro svolto dagli uffici comunali e dall’Assistente Sociale Dott.ssa Pecchia che hanno lavorato in sintonia con DEMETRA LAVORO di Nola e il Centro per l’Impiego di Avellino per la profilazione dei soggetti partecipanti al progetto

In data di lunedi 16 Dicembre è stata convocata una riunione operativa all’esito della quale tutti i soggetti profilati hanno sottoscritto il contratto propedeutico all’inizio delle attività progettuali fissato per il 19 Dicembre 2024

L’aupiscio e che queste 16 persone che saranno impiegate in attività congeniali con il proprio profilo di competenza, dopo il tirocinio possano trovare una utile collocazione nell’ambito del mercato del lavoro per una crescita non solo professionale ma soprattutto personale e familiare che possa consentire la realizzazione dei propri obiettivi.