SPERONE. L’Epifania tutte le feste porta via… ma il Presepe di Napolitano continua a illuminare i cuori

Il detto popolare recita che “l’Epifania tutte le feste porta via”, ma a Sperone la magia del Natale non si spegne con la fine delle festività. Il Presepe Artistico di Napolitano resterà infatti acceso e visitabile fino a domenica, continuando a regalare emozioni, luce e spiritualità a fedeli, famiglie e visitatori.

Un presepe che negli anni è diventato un vero e proprio simbolo di identità, tradizione e devozione, capace di unire arte, fede e senso di comunità. Ogni scorcio, ogni figura e ogni dettaglio raccontano una storia che va oltre la semplice rappresentazione della Natività: è un viaggio nella memoria, nella cultura e nella spiritualità del territorio.

Ma la luce del Presepe di Napolitano non si spegnerà definitivamente con la chiusura di questa edizione.

Il percorso di fede e bellezza continuerà infatti con una nuova e significativa tappa: il 20 febbraio, in occasione della ricorrenza di Sant’Elia, il presepe tornerà a illuminarsi nuovamente, rinnovando l’emozione e la partecipazione dei visitatori.

Una scelta che conferma la volontà di mantenere vivo lo spirito natalizio oltre il calendario, trasformando il presepe in un segno permanente di accoglienza, riflessione e speranza.

Ancora una volta, Visciano dimostra come le tradizioni, quando sono custodite con amore, non si limitano a un periodo dell’anno, ma continuano a parlare al cuore delle persone, giorno dopo giorno.