VISCIANO. Solidarietà e speranza al Santuario del Carpinello: estratti i premi dei Cesti Natalizi ATAPC

Visciano (NA) – Una serata all’insegna della solidarietà e della condivisione si è svolta presso il Santuario Basilica Maria SS. Consolatrice del Carpinello, dove l’ATAPC Protezione Civile ha proceduto all’estrazione del primo e del secondo premio dei tradizionali Cesti Natalizi.

L’evento, che ha visto una sentita partecipazione della comunità, si è svolto alla presenza del Rettore Padre Argemiro e dell’Economo Padre José, testimoniando ancora una volta il forte legame tra l’associazione e il Santuario, punto di riferimento spirituale e sociale per il territorio.

L’intero ricavato dell’iniziativa è stato devoluto alle missioni in Timor Est (Timor Leste), contribuendo concretamente a sostenere progetti umanitari e opere di solidarietà rivolte alle popolazioni più bisognose.

Un gesto semplice ma dal grande valore umano, che dimostra come la generosità della comunità locale sappia trasformarsi in aiuto reale e tangibile per chi vive in condizioni di difficoltà.

Il Presidente dell’ATAPC, Gioacchino Iovino, ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, ai volontari e a coloro che hanno contribuito alla raccolta e alla buona riuscita dell’evento, augurando a tutta la comunità un sereno e solidale Anno 2026.

Un’iniziativa che conferma come la solidarietà, quando nasce dal cuore, riesca ad attraversare confini e a diventare speranza.