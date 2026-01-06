Centro Commerciale Campania, 10mila euro in beneficenza con “Scatta una foto con Babbo Natale”

Si è svolta nella giornata del 6 gennaio la cerimonia di consegna degli assegni relativi alla raccolta benefica promossa durante il periodo natalizio attraverso l’iniziativa “Scatta una foto con Babbo Natale”, che ha visto una significativa partecipazione da parte dei clienti del Centro Commercia Campania e ha consentito di raccogliere complessivamente 10.000 euro a favore di associazioni locali attive sul territorio di Caserta e Marcianise.

I fondi raccolti sono stati devoluti a tre realtà impegnate nel sociale e nel volontariato: Cento gocce, destinataria di 5.000 euro, associazione di volontariato attiva a Marcianise nel sostegno a persone e famiglie in difficoltà con progetti educativi e di inclusione; Teniamoci per Mano, che ha ricevuto 3.000 euro, realtà impegnata sul territorio casertano a supporto di minori e nuclei familiari vulnerabili attraverso attività di assistenza e accompagnamento sociale; e Nati Liberi, a cui sono stati devoluti 2.000 euro, associazione di volontariato che dal 2010 collabora con il Comune di Caserta per la tutela del benessere e l’adozione consapevole dei cani e dei gatti ospiti del Canile e Gattile municipale, e che opera per contrastare il randagismo, favorire adozioni e promuovere sensibilizzazione sui diritti degli animali. ￼

La consegna degli assegni è stata effettuata dalla dott.ssa Laura Puoti, direttrice del centro commerciale, insieme al Gennaro Santoro, titolare dei negozi Max In Co e Persona, a testimonianza del coinvolgimento e della sensibilità del tessuto commerciale del centro verso iniziative di responsabilità sociale.

A ritirare gli assegni erano presenti i rappresentanti delle associazioni beneficiarie: Fernanda D’Ambrogio, per l’Associazione Cento gocce, Filomena Zahora, coordinatrice delle attività dell’Associazione Teniamoci per Mano, e Rosi Formisano, per l’Associazione Nati Liberi.

L’iniziativa conferma il forte legame tra il centro commerciale Campania e il territorio e dimostra come un gesto semplice, come una fotografia scattata durante le festività, possa tradursi in un aiuto concreto per realtà che operano ogni giorno a favore della solidarietà, del benessere sociale e della tutela degli animali.