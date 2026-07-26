Mugnani del Cardinale: Le Nozze d’Argento del Sindaco Alessandro Napolitano e di Annamaria Rozza – gli auguri dell’amministrazione

Mugnano del Cardinale-Ci sono anniversari che non segnano soltanto il trascorrere del tempo, ma raccontano una storia di amore e vita condivisa.

In occasione del 25° anniversario di matrimonio, l’Amministrazione Comunale rivolge i più sentiti e affettuosi auguri al Sindaco, Dott. Alessandro Napolitano, e alla sua consorte Annamaria Rozza.

Le Nozze d’Argento rappresentano un traguardo prezioso: venticinque anni vissuti fianco a fianco, affrontando insieme le sfide della vita e condividendone le gioie, con dedizione, rispetto e amore.

Che questo giorno possa essere il riflesso del cammino percorso insieme e l’inizio di nuove pagine da scrivere con la stessa passione, la stessa complicità e la stessa forza che hanno reso speciale la vostra unione.

A nome dell’intera Amministrazione Comunale e della comunità, giungano le più sincere congratulazioni e l’augurio di continuare a vivere una lunga vita insieme, ricca di salute, serenità e felicità.

Buon 25° anniversario di matrimonio. Con stima e affetto.