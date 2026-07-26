Mugnano del Cardinale esplode con “Nostalgia ’90”: Piazza Cardinale diventa la capitale del divertimento

di Francesco Piccolo

Da Gigi D’Agostino agli Eiffel 65, passando per Scatman John, Corona, Alexia, Haddaway, La Bouche, Molella, 2 Unlimited, Culture Beat e gli 883: una Piazza Cardinale gremita ha cantato e ballato senza età, tornando per una sera ai ricordi più belli degli anni Novanta.

MUGNANO DEL CARDINALE – «Complimenti al Comitato Festa Maria Santissima del Carmelo: finalmente una festa per il popolo di Mugnano». È uno dei tanti commenti comparsi sui social al termine di “Nostalgia ’90”, uno spettacolo che ha trasformato Piazza Cardinale in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto.

Centinaia di persone, dai bambini ai nonni, hanno trasformato Piazza Cardinale in un unico grande coro, lasciandosi trascinare dalle hit che hanno segnato un’intera generazione: Gigi D’Agostino, Eiffel 65, Scatman John, Corona, Alexia, Haddaway, La Bouche, Molella, 2 Unlimited, Culture Beat, 883 e tanti altri protagonisti della dance anni Novanta.

A trascinare il pubblico ci hanno pensato DJ Fabiano e il coinvolgente vocalist Luca B, affiancati da uno spettacolare corpo di ballo composto da sei professionisti – due ballerini e quattro ballerine – protagonisti di coreografie dinamiche e coinvolgenti.

Le immagini raccontano meglio di qualsiasi parola il successo della serata: mani alzate al cielo, famiglie intere, gruppi di amici, nonni che sorridevano, bambini che ballavano e selfie con gli artisti. Una fotografia autentica di una comunità che, per una sera, si è ritrovata unita sotto le stesse note.

Luci, videowall, effetti speciali, fumogeni e una spettacolare pioggia di coriandoli hanno reso ancora più emozionante il gran finale davanti a una Piazza Cardinale gremita, regalando uno spettacolo che resterà tra i ricordi più belli dell’estate mugnanese.

Il Comitato Festa Maria Santissima del Carmelo ha centrato il proprio obiettivo: regalare alla comunità una serata capace di coinvolgere persone di ogni età. Per qualche ora il tempo si è fermato. Le mode sono cambiate, gli anni sono passati, ma quelle canzoni hanno dimostrato ancora una volta che la musica riesce a fare ciò che poche cose sanno fare: riportare migliaia di persone nello stesso ricordo, nello stesso momento, con lo stesso sorriso.